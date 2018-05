Musei aperti: successo a Benevento Centinaia di accessi nelle bellezze della città



Ancora un successo per l'iniziativa dei Musei della Provincia di Benevento.

Anche per questo 1° maggio 2018, Festa del Lavoro, la decisione del Presidente della Provincia di Benevento Claudio Ricci di tenere aperte al pubblico le strutture monumentali ed espositive dell'Ente, è stata accolta con grande favore dal pubblico. Nelle immagini allegate, i visitatori alla Rocca dei Rettori nella mattinata di oggi 1° Maggio. Oltre un centinaio le presenze per quanti hanno voluto salire la scala chiocciola dei Longobardi o ammirare le opere d'arte della Mostra permanente "Uomini eccellenti" e la Mostra collettiva estemporanea "L'Arte di noi". Proprio il combinarsi di diverse opportunità ed il tradizionale appuntamento ai piedi della Rocca dei Rettori della "StraBenevento" per 1.500 podisti di diverse nazionalità ed i loro accompagnatori ha senz'altro favorito la presenza dei visitatori. Molti hanno voluto semplicemente godere dei Giardini che affacciano sulla Vallata del fiume Sabato.