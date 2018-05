Al San Vittorino il Coro di Voci Bianche Teatro San Carlo Il 26 maggio la manifestazione organizzata dal Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento

Il Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento ospiterà in concerto al Teatro San Vittorino, il 26 maggio, il Coro di Voci Bianche del Teatro S. Carlo di Napoli, a suggello dell’iniziativa del bando di selezione per Coro Amatoriale e Coro di voci bianche.

L’Istituzione di Alta Formazione Musicale sannita lancia il bando di selezione - per tutte le informazioni consultare il sito del Conservatorio - per la costituzione di un Coro Amatoriale rivolto alle voci adulte e di un Coro di voci bianche, rivolto ai bambini da 8 anni di età. Si tratta di un progetto che rivolge lo sguardo al territorio, in vista di un percorso che funga da moltiplicatore di tutte le energie profuse a qualunque livello nell’iter formativo dei ragazzi e degli appassionati di musica. Questo bando di selezione servirà ad ampliare la prospettiva didattico-artistica del Coro dell’Istituzione di Alta Formazione Musicale sannita, attraverso la partecipazione ad importanti festival, rassegne e manifestazioni concertistiche.

I candidati ammessi dovranno frequentare le sessioni di lavoro programmate per i singoli eventi da preparare con i docenti, finalizzate al perfezionamento tecnico-vocale e all’assimilazione del repertorio prescelto.

«Si tratta di progetto di ampio respiro – spiega con soddisfazione il Direttore dell’Ateneo Musicale sannita, M° Giuseppe Ilario – che mira ad inserire i ragazzi e gli appassionati in un sistema-scuola. La formazione è tanto più efficace quanto più la didattica, nel suo insieme, è capace di proporsi come offerta permanente di cultura, in maniera fortemente propositiva ed in sinergia con le realtà territoriali».

«Il Conservatorio beneventano, ancora una volta, si fa capofila di una progettualità – fa eco il presidente del “Nicola Sala”, Caterina Meglio – che lo proietta come polo didattico-formativo di eccellenza nel Sistema Sannio e su territorio nazionale».