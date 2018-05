No connecting people, ecco la mostra di Rillo e Vinzela L'esposizione dei due artisti beneventani sarà inaugurata a Pagani il 19 maggio

Sabato prossimo, 19 maggio, alle 19, a Pagani, presso la galleria Baccaro Art gallery - Galleria d’arte moderna e contemporanea, sarà inaugurata la mostra “No connecting people” degli artisti Alessandro Rillo, avvocato con il pallino dell'arte, e Vinzela

Lo spazio espositivo è stato aperto nel 2001 per volontà di Franco Baccaro, con l’intento di dare voce all’arte contemporanea più avanzata, con uno sguardo attento rivolto ai talenti emergenti.

Il progetto No connecting people, che sarà presentato anche in altre gallerie italiane, nasce – si legge in una nota - da “un’idea dei due artisti beneventani che, seppure con espressioni stilistiche molto diverse e quasi antitetiche, si ritrovano a condividere il concetto alla base della mostra, che si compone di circa 20 opere su tela e su altri materiali, oltre che di una installazione”.

Alessandro Rillo, artista votato alla ricerca concettuale e alla sperimentazione di materiali, e Vinzela, interprete di uno stile figurativo estremamente originale, insieme “propongono una tematica di stridente attualità: la fittizia e solo apparente “connessione” esistente tra gli individui. I due artisti dialogano sull’uso smodato della tecnologia (in particolare, quella cosiddetta “social”) e sulla graduale perdita del piacere della parola, della necessità di guardarsi negli occhi e dell’opportunità di confronto che può nascere solo dal contatto personale e diretto”.

Il titolo della mostra vuole “paradossalmente essere una denuncia verso la (Non) realtà della comunicazione virtuale (molto più comoda, secondo l’accezione del sociologo Bauman) e un invito a “disconnettersi” da questa e a ritornare alla parola, allo sguardo, al gesto. I lavori di Rillo e Vinzela intendono, dunque, suggerire una riflessione che possa indurre a compiere un passo indietro e a utilizzare il linguaggio del cuore, necessario per evitare di abbrutirci in una condizione di solitudine e di impoverimento dei sentimenti. La mostra, la cui entrata è libera, sarà visitabile tutti i giorni, fino al 19 giugno, nei seguenti orari: 10.00 – 12.30 / 17.30 – 20.00 (info 392.6931259)”.