Domani la seconda tappa di "Appia in Jazz_Riverberi": Alle 21 presso la villa comunale di Paduli

Domani seconda tappa di “Appia in Jazz_Riverberi”: il festival itinerante per i più suggestivi borghi del Sannio ideato e diretto da Luca Aquino farà tappa a Paduli, dove, sempre alle 21.00, presso la locale Villa Comunale, il duo argentino formato da Javier Girotto (sax) e Natalio Mangalavite (voce e pianoforte) proporrà “Estàndars”, ovvero la rivisitazione in chiave jazz degli storici brani che hanno segnato la loro formazione e influenzato la loro evoluzione artistica. Ricordiamo che tutti gli spettacoli sono ad ingresso gratuito.