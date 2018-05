Al De Simone in scena "Hänsel e Gretel - la strada nel bosco" Ultimo appuntamento per “AnGHInGò Scuola”, rassegna compagnia Teatro Eidos

Andrà in scena il 22 e 23 maggio presso il Teatro De Simone, alle ore 10, l’ultimo appuntamento in programma per “AnGHInGò Scuola”, la rassegna dedicata alle scolaresche organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Il nuovo titolo in cartellone per la dodicesima edizione sarà “Hänsel e Gretel - la strada nel bosco”, della compagnia Teatro Verde, liberamente tratto da “Hänsel e Gretel” dei fratelli Grimm, scritto da Andrea Calabretta e Veronica Olmi e diretto da Orazio Maccheronico.

Dalle note di regia: “Tempi duri per Hänsel e Gretel. La storia è nota: due bambini vengono abbandonati da una matrigna cattiva e un papà troppo remissivo. Si ritrovano così da soli ad affrontare un nemico più forte di loro: la Strega pasticciera. Da soli?

Ma nel bosco, come nella vita, si può incontrare un po’ di tutto: uno scoiattolo vanesio, un orso volenteroso ma distratto, un lupo dall’aspetto tremendo che si aggira di notte, una dolce vecchina che vive in una splendida casa fatta di dolci.

Eppure l’apparenza talvolta inganna. E quando la speranza sta per svanire, ecco che l’aiuto arriva da chi meno te l’aspetti. Attenzione, però: sarà soprattutto il pubblico dei bambini che dovrà aiutare i due fratellini a togliersi dai guai”.