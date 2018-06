Benevento: presentato il Musical "School of Rock" Accademia di Santa Sofia

Si è svolta la conferenza stampa organizzata dall’Accademia di Santa Sofia di Benevento per presentare il Musical “School of Rock”, in scena martedi 19 giugno prossimo, ore 20.00, al Teatro Massimo del capoluogo. Si tratta dello spettacolo di chiusura dei laboratori gratuiti che gli allievi hanno frequentato presso il Centro Polifunzionale di via Albergamo.

Lo spettacolo nasce in collaborazione con l’Istituto di Istruzione Superiore "Virgilio" ed il Centro Studi Danza “Carmen Castiello”.

All’incontro, moderato da Maria Buonaguro, Presidente degli “Amici dell’Accademia”, sono intervenuti: il Presidente dell’Accademia di Santa Sofia, Salvatore Palladino; l’Assessore comunale alla Cultura, Oberdan Picucci; la direttrice artistica Marcella Parziale; la coordinatrice del Centro Polifunzionale, Rosa Coppola; il regista dello spettacolo, Pier Paolo Palma; la direttrice del Centro Studi Danza, Carmen Castiello e la docente di canto, Carla Gentile.

La responsabile Coppola, rivolgendosi ai ragazzi, li ha elogiati per le loro “emozioni, passioni e competenze messe in campo”. La direttrice artistica Parziale si è cosi espressa: “presentiamo questa produzione originale dell’Accademia di Santa Sofia; un lavoro con testi scritti dal docente di teatro Pier Paolo Palma, arrangiamenti musicali miei e di Carla Gentile e coreografie curate da Giselle Marucci del Centro Studi Danza”.

L’assessore Picucci ha speso parole positive per il “felice connubio tra cultura, ambito sociale e formazione, che danno all’evento un carattere ed una dimensione importanti”.

“L’Accademia di Santa Sofia - ha detto Picucci - è oramai una realtà consolidata non solo nel panorama cittadino, ma anche oltre. Come amministrazione – ha concluso – saremo al vostro fianco perché rappresentate una delle eccellenze che esprime la nostra comunità”.

Il presidente Palladino ha ripercorso alcuni momenti importanti vissuti nel corso delle attività dell’Accademia, elencando le diverse tappe che l’hanno portata fino ad oggi a crescere sempre più.

Interventi conclusivi dei docenti Carmen Castiello e Pier Paolo Palma, i quali hanno tratteggiato il percorso fatto con i ragazzi, definendolo un “arricchimento da un punto di vista umano e professionale”.

A fine incontro una piccola esibizione live degli allievi, con una breve anticipazione del musical che si apprestano a vivere.

L’Accademia di Santa Sofia continua a delineare un percorso sociale ed artistico di formazione molto serio.

Per la serata del 19 giugno, ingresso libero su invito, da ritirare presso il botteghino del teatro Massimo e in altri punti cittadini che saranno successivamente comunicati.

Redazione Bn