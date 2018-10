Cerreto Sannita ospita "Il viaggio di Edith" Presentazione musicata del libro a Palazzo del Genio

Il romanzo on the road “Il viaggio di Edith” fa tappa a Cerreto Sannita. Sabato 6 ottobre, alle ore 18.00, l’autrice Laura Cristini presenterà il libro presso il Palazzo del Genio, in Piazza San Martino.

L’evento, aperto al pubblico e gratuito, nasce dall’iniziativa congiunta del Comune di Cerreto Sannita e della Biblioteca del Sannio (Biblos). L’autrice si soffermerà su una selezione di brani del libro, in dialogo con l’esperta in social media Concetta Isacco e con le musiche eseguite al pianoforte dal maestro Antonio Di Luise. Introdurrà Rosa Cofrancesco, presidente della Biblos.

“Il viaggio di Edith” è il romanzo dedicato a tutti i sognatori, donne e uomini, che incontra: a chi ha smesso di sognare, a chi sogna a occhi aperti, a chi vorrebbe sognare di più. Amore, amicizia, lavoro e famiglia si snodano attraverso le vicende e le intuizioni di Edith tra Roma, New York e altri posti incantevoli.

Il libro è acquistabile su Mondadoristore.it e in tutte le librerie Mondadori previa ordinazione. Una copia in consultazione è disponibile presso la Biblioteca del Sannio.

La tappa cerretese de “Il viaggio di Edith” è la quinta del tour italiano del romanzo, dopo le presentazioni a Roma, Milano e al Salone del Libro di Torino dello scorso maggio.

Redazione Bn