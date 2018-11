Giornata di accoglienza e orientamento per lauree magistrali Dipartimento Demm Unisannio: il 28 novembre è Orient@Mente

Orient@Mente dà appuntamento agli studenti di Economia e Management e Scienze Statistiche e Attuariali (iscritti al I° anno del corso di laurea magistrale) e agli iscritti al 3° anno dei corsi di laurea di primo livello del Dipartimento Demm dell'Università del Sannio. La giornata di accoglienza ed orientamento, dedicata alle lauree magistrali, si terrà mercoledì 28 novembre, a partire dalle ore 11, presso l'Aula Magna del plesso didattico di Via delle Puglie.

Orient@mente sarà un'occasione di informazione/formazione per gli studenti Demm al fine di conoscere meglio le specificità dei percorsi di laurea, le opportunità offerte da tirocini e stage anche all'estero e i docenti con i quali condividere il percorso, nonché di porre domande.

In questo momento di orientamento in ingresso, verranno forniti agli studenti i primi spunti di riflessione su come sfruttare al meglio gli anni che trascorreranno nell'ateneo sannita e su come trasformarli in strumenti di competitività futura per pianificare il proprio percorso professionale in modo strategico ed inserirsi nel mercato del lavoro.

La giornata prevede anche due momenti di apertura al mondo del lavoro con gli interventi del vice presidente della sezione giovani di Confindustria Benevento Ioanna Mitracos e di alcuni laureati Unisannio che porteranno la loro esperienza diretta di lavoro e di ricerca all'estero.

Redazione Bn