"Nell'eterna illusione dell'esistere, cerchiamo" Evento di musica e poesia

Domani 28 novembre 2018, alle ore 17.30, presso la Sala Rossa di Palazzo San Domenico si svolgerà l’evento di musica e poesia intitolato “Nell’eterna illusione dell’esistere, cerchiamo”.

L’iniziatica che rientra nelle attività di Cadmus Unisannio “Spazio Giovani” nasce durante il semestre invernale 2017 a Salisburgo. Carmine Catalano, chitarrista e alumnus del Conservatorio Statale di Musica di Benevento, e Marianna Ciullo, poetessa, entrambi studenti del corso di laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università del Sannio e compagni di viaggio durante l’Erasmus nella città di Mozart, hanno scoperto che nonostante si dedicassero a due cose ben diverse, queste loro passioni, la musica e la poesia, avevano in realtà molto in comune. Le poesie di Marianna Ciullo danno voce infatti a una necessità di ricerca che già innumerevoli volte è stata espressa anche attraverso la musica.

Carmine e Marianna hanno già proposto questo evento presso l’Associazione Kinetta di Benevento, al Dipartimento di Romanistica della Università ‘Paris Lodron’ di Salisburgo e presso la Bäckerei – Kulturbackstube di Innsbruck con il patrocinio dell’Istituto di Romanistica dell’Università ‘Leopold Franzens’ di Innsbruck, ottenendo ottimi riscontri.

La performance consiste nell’alternarsi di poesie scritte proprio da Marianna Ciullo e di brani musicali di J.S. Bach, Angelo Gilardino e Poulenc interpretati alla chitarra da Carmine Catalano.

Carmine Catalano nasce a Benevento nel 1995. Si avvia allo studio della chitarra classica con la prof.ssa Silvia Cavalli presso la Scuola Media Statale “G. Mazzini” di Ceppaloni. Nel febbraio 2017 si diploma sotto la guida del M° Paolo Lambiase con massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento. Ha seguito masterclass con docenti e concertisti di chiara fama tra cui Lorenzo Micheli, Pavel Steidl, Carles Trepat, Giampaolo Bandini, Mario Fragnito. Perfeziona gli studi cameristici sotto la guida del Duo Lambiase Viti presso l’Accademia AEMAS di Napoli e per il triennio accademico 2014/2015-2016/2017 è allievo effettivo del corso di perfezionamento annuale tenuto dal M° Christian Saggese presso il Conservatorio di Benevento.

Nell’ultimo biennio è stato ammesso in qualità di allievo effettivo al corso di perfezionamento di chitarra tenuto da Eliot Fisk e Zaira Meneses nell’ambito della “Internationale Sommerakademie” della Università “Mozarteum” di Salisburgo. Qui è selezionato per esibirsi oltre che nei concerti della classe di chitarra nella Bösendorfersaal e nel Kleines Studio dell’Università “Mozarteum”, anche nelle esibizioni degli allievi più meritevoli della manifestazione presso la Wiener Saal della Stiftung Mozarteum Salzburg e Schloss Höch (Flachau). Studia Giurisprudenza presso l’Università del Sannio.

Marianna Ciullo è nata a Benevento nel 1994. Studentessa di Giurisprudenza presso l’Università del Sannio, ha partecipato a diversi premi letterari, reading pubblici, spettacoli teatrali anche di rilevanza nazionale. In particolare, la poesia " Fra intendimenti" è stata pubblicata nell'antologia del "Concorso Nazionale Guido Zucchi 2016" e la poesia "L'ago della bussola" è stata selezionata dalla redazione della Lupi Editore per essere inserita nella raccolta del premio" Versus Sulmona 2016/2017". Inoltre il componimento “FratturAdolescenziale” è stato pubblicato nell'antologia "Tra un fiore colto e l'altro donato" (Aletti Editore, 2015). Altre sue pubblicazioni cartacee, in ambiti diversi dalla poesia e collettivamente con altri autori, sono il romanzo "Gli sposi non promessi" (Romanzieri per caso, Edizioni Realtà Sannita, Benevento, 2008) e la pièce teatrale "Clandestini" (La fabbrica degli Specchi, Edizioni Millennium, Bologna, 2010.

