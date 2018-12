Cives: incontro sulla centralità dei luoghi Ospite Domenico Cersosimo

Venerdì 7 dicembre alle ore 17.00 presso il Centro di Cultura “R. Calabrìa”, in P.zza Orsini, si terrà il secondo incontro della dodicesima edizione di “Cives - Laboratorio di formazione al bene comune” sul tema: Fedeli al territorio: la centralità dei luoghi. Relazionerà Domenico Cersosimo Ordinario di economia applicata presso l’Università della Calabria.

Il laboratorio è promosso dall’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro della diocesi di Benevento in collaborazione con il Centro di Cultura “R. Calabria” e l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Il titolo generale dell’edizione 2018 – 2019 è: Liberi e forti.Cittadini che cooperano per il bene del Paese. Il percorso formativo si articola in 13 incontri e in attività laboratoriali.

Coordinatore dell’iniziativa formativa è Ettore Rossi direttore diocesano dell’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro, mentre la direzione scientifica è affidata a Paolo Rizzi dell’Università Cattolica.

