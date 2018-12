Al Teatro Romano si sorseggia un aperitivo in musica L'iniziativa in programma domani alle 10,30

Un "Aperitivo in Musica" che permetterà di apprezzare la maestosa bellezza del Teatro Romano di Benevento tra note e degustazioni delle eccellenze vitivinicole del territorio. E' l'appuntamento in programma domani, domenica 9 dicembre, dalle ore 10,30 nel Teatro Romano. Un Aperitivo in musica che proporrà ai visitatori, oltre alla conoscenza di un luogo di straordinario interesse storico e archeologico, ricco di suggestioni, anche la cultura dell’accoglienza, con la promozione delle eccellenze del territorio come l’enogastronomia, la musica e la scuola.

L’incontro è organizzato dal Polo Museale della Campania, in collaborazione con la Cantina La Gaurdiense di Guardia Sanframondi, l’Orchestra Filarmonica di Benevento, l’Istituto IPSAR Le Streghe di Benevento. Aperitivo in musica verrà riproposto nel 2019 con ulteriori sviluppi a supporto degli eventi relativi al riconoscimento di Benevento Città europea del vino 2019. All’interno del teatro saranno allestiti banchi per la degustazione dei vini della Guardiense, presentati e serviti dai docenti e dagli allievi dell’Istituto alberghiero, mentre musicisti dell’Ensamble dell’Orchestra Filarmonica di Benevento (May Martini, arpa – Vittorio Coviello, flauto – Agostino Napolitano, clarinetto) suoneranno brani a tema.

Un appuntamento che rappresenta il nuovo corso nella gestione dell'importante monumento, che fa parte del polo museale della Campania, affidato alla vivace direzione di Ferdinando Creta.