Musica gospel di scena a Benevento Sesta edizione del Sannio Gospel Fest

Tre cori, cinquanta voci e un unico sostegno benefico per salvare nuove vite. Sul palco, insieme ai Simply Singers Choir, ideatori e promotori dell'evento musicale, ci saranno i Gospel Voices di Afragola (Na) e il Peter's Gospel Choir di Napoli. Messaggi di pace, libertà e speranza in uno spettacolo che fonde cultura musicale e beneficenza, attraverso la collaborazione delle realtà più significative del panorama gospel.

L'importante rassegna gospel, ideata ed organizzata dall'associazione musicale Simply Singers Choir di Telese Terme (Bn), anche quest'anno si caratterizza per la finalità benefica. Come nelle precedenti edizioni infatti, il Sannio Gospel Fest vede la collaborazione dell'Unicef Comitato Provinciale di Benevento, a sostegno di "Ogni bambino è vita", la campagna UNICEF nata per combattere la mortalità neonatale in Bangladesh, Etiopia, Guinea Bissau, India, Indonesia, Malawi, Mali, Nigeria, Pakistan e Tanzania, fornendo soluzioni per un'assistenza sanitaria di qualità e a prezzi contenuti per tutte le madri e i neonati dei paesi in difficoltà.

L'evento rientra nel calendario natalizio "In Canto di Natale" promosso dal Comune di Benevento e dalla Camera di Commercio di Benevento, in collaborazione con Valisannio e la partecipazione del Conservatorio di Musica Statale di Benevento, con la direzione artistica del M° Renato Giordano.

Redazione Bn