"Tutto può accadere se ci credi", musicol natalizio Organizzato dagli studenti del De La Salle di Benevento

Sabato 15 dicembre 2018 alle ore 15,30 presso il Teatro Massimo di Benevento gli studenti dell'Istituto Paritario De La Salle saranno i protagonisti del musical natalizio: "Tutto può accadere se ci credi".

E’ la storia di una magica "supertata" che avrà a che fare con due vivaci e dispettosi bambini. La tata è una donna praticamente perfetta sotto ogni aspetto e riuscirà infatti a trasformare ogni compito in un gioco e ogni nuova sfida in un’ avventura imprevedibile e otterrà così il rispetto e l’affetto dei bambini. Il metodo è quello di cambiare e far cambiare il punto di vista, per trasformare le cose che sembrano noiose in opportunità di divertimento. Purtroppo questa è proprio la qualità che manca al padre dei bambini, ormai trasformato dalla routine quotidiana in mero esecutore di azioni meccaniche. Questo musical può essere un buon punto di partenza per approfondire il tema dei sistemi educativi,il ruolo dei genitori e le aspettative dei bambini all’interno della famiglia.

Coreografie e musiche a cura di tutti gli alunni della scuola primaria dell’Istituto De La Salle Interpreti: Bambini Classe V Scuola Primaria: Alessandro Castiello, Andrea Calderazzo, Jasmine De Falco, Lorenzo Gagliarde, Stefania Loredana Hudin, Sveva Lombardi, Goffredo Madonna, Silvio Pinto, Maria Repola.

La serata continuerà con un adattamento di The snowman. Una fredda mattina di inverno un bambino si sveglia e vede che fuori tutto è ricoperto di neve. Colmo di gioia corre in giardino e inizia a fare un pupazzo di neve. A mezzanotte, il bambino si sveglia d’improvviso, si avvicina alla finestra e non può credere ai suoi occhi: il pupazzo di neve ha preso vita! Felice il bambino si precipita giù dalla scale e quando apre la porta si trova davanti un pupazzo di neve che sorride. Questo è l’inizio di un’avventura che durerà tutta la notte. Coreografie e musiche a cura di tutti gli alunni della scuola dell’infanzia dell’Istituto De La Salle. La partecipazione è aperta a tutti e l'ingresso è gratuito. Il De La Salle, dopo il recital natalizio, sarà impegnato in tre intense giornata di Open day che si terranno il 19 dicembre, il 12 e il 26 gennaio dalle 9.30 alle 13 per presentare ai futuri studenti e alle famiglie l'offerta formativa della scuola che copre tutti i cicli di formazione, dall'infanzia alle superiori, e propone tra gli indirizzi liceali il classico quadriennale, unico a Benevento, e dal prossimo a.s. l'attivazione del Liceo coreutico.