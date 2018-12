"Il Tabarro al Centro Studi del Sannio" Lunedì 17 dicembre 2018 ore 17.00

Cento anni fa, al Metropolitan di New York, andava in scena il Trittico di Giacomo Puccini. Il celebre teatro americano ha voluto celebrare il successo di un secolo fa allestendo una nuova produzione delle tre opere in un atto costituenti una unità inscindibile, presentando come attrazione Placido Domingo nel ruolo di baritono del protagonista di Gianni Schicchi.

Il Centro Studi del Sannio ha programmato per lunedì 17 dicembre una “Serata Puccini” dedicata a Il Tabarro, prima opera del Trittico (la seconda è Suor Angelica, la terza Gianni Schicchi).

Ne parlerà, dunque, presso la Sala del Centenario del Convento delle Grazie al Viale San Lorenzo di Benevento, con l’aiuto di immagini e suoni, il direttore del Centro Studi Mario Pedicini, appassionato di musica operistica, sostenitore e collaboratore delle Stagioni liriche al Teatro Romano.

Nel luglio 1982 il duo Pugliese-Pasqualetti rispose senza esitazioni alla proposta di Pedicini ed allestirono al Teatro Romano due recite del Trittico con tre cast vocali, con la concertazione e la direzione del Maestro Ottavio Ziino.