Natale? A Benevento si passa al Museo Il progetto della Provincia: laboratori ed eventi per grandi e piccini nel periodo natalizio

“Natale al Museo” è il nuovo programma di attività previste al Museo del Sannio di Benevento nel periodo delle prossime Festività dal 23 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

Lo comunica il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, sicuro del gradimento da parte del pubblico di un progetto che vuole valorizzare i giacimenti culturali beneventani.

L’iniziativa, promossa e curata da Mediateur, è un invito a turisti e residenti a trascorrere le festività al prestigioso Istituto, fondato nel 1873 dalla Provincia di Benevento museo.

Il Museo del Sannio di piazza Giacomo Matteotti, che di recente si è arricchito del restaurato Obelisco del Tempio egizio di Iside, si offre ai visitatori per vivere esperienze originali e creative dedicate a diversi tipologie di pubblico.

I promotori dell’iniziativa hanno programmato inedite riletture del patrimonio museale, percorsi tematici alla scoperta dell’antica storia del Sannio e laboratori ludico-creativi, secondo una formula di sicuro successo e richiamo capace, com’è, di coniugare approfondimenti scientifici e divulgazione, curiosità e gioco, insieme ai quali non mancheranno momenti di sensibilizzazione e solidarietà.

La proposta di Mediateur parte domenica 23 dicembre 2018, alle ore 16.30, con “Il Chiostro al tramonto”, una visita speciale che svelerà i dettagli e i segreti del chiostro di Santa Sofia Patrimonio Unesco sotto una luce … “particolare”.

L’esperienza verrà riproposta anche venerdì 5 gennaio 2019, sempre alle ore 16.30.

Venerdì 28 dicembre 2018, alle ore 10.30, è in programma il Movie-Lab per i più piccoli dal titolo “Animali fantastici e dove trovarli”, divertente caccia alle creature fantastiche e nascoste nei pulvini del chiostro romanico del museo, seguita da un momento di gioco creativo negli spazi del bookshop.

I laboratori continuano giovedì 3 gennaio 2019, alle ore 10.30, con “Sannio Jones e l’Obelisco ritrovato”, occasione per conoscere da vicino un pezzo di storia della Benevento egizia, cui seguirà un momento ludico di quiz, giochi e prove di abilità.

Venerdì 4 gennaio 2019 alle ore 12.00 l’invito è a ritrovarsi presso l’Infopoint del Museo in piazza Matteotti per “L’anno che verrà”, brindisi di saluto al nuovo Anno e di presentazione del programma di attività per i mesi a venire.

Il Presidente Di Maria sottolinea infine un ulteriore momento di particolare rilevanza, questa volta di natura sociale e solidaristica, nella vita del Museo del Sannio per le prossime Festività.

Durante l’intero periodo festivo, infatti, Mediateur ospiterà presso l’Infopoint -Bookshop del Museo del Sannio, che affaccia direttamente su piazza Giacomo Matteotti, alla sinistra della facciata Chiesa di Santa Sofia – Patrimonio Unesco, il progetto “Museo solidale”, raccolta volontaria di beni alimentari e di prima necessità per famiglie disagiate del territorio: il modo migliore per concludere un anno ricco di novità, successi ed emozioni al Museo del Sannio, coniugando la valorizzazione del patrimonio culturale con l’impegno sociale.