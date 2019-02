A teatro con 'La fantastica storia dell’Orlando furioso' Lunedì per la rassegna della Eidos “AnGHInGò Scuola”, dedicata alle scolaresche

Andrà in scena lunedì (18 febbraio) al Teatro De Simone, alle ore 10, il prossimo appuntamento in programma per “AnGHInGò Scuola”, la rassegna dedicata alle scolaresche organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Il nuovo titolo in cartellone per la tredicesima edizione sarà “La fantastica storia dell’Orlando furioso”, della compagnia Teatro Bertolt Brecht, liberamente ispirato all’ “Orlando furioso” di Ludovico Ariosto e diretto da Maurizio Stammati.

Queste le note di regia: “Un caleidoscopio di immagini, personaggi e musiche raccontati da una compagnia di teatranti che, come una carovana di nomadi, compie un viaggio nel poema ariostesco, tra i più onirici e affascinanti della letteratura italiana.

Una scenografia apparentemente caotica e casuale dà forma in modo semplice e sorprendente ai quadri più importanti: il bosco degli inseguimenti, l’isola di Alcina, il grande e affascinante ippogrifo.

Si alternano alle scene le vicende dei personaggi, i paladini, tutti intenti a inseguirsi per rabbia e per amore. Il tutto raccontato al modo della commedia dell’arte, omaggio indiretto al grande Dario Fo e alla tradizione italiana del teatro popolare e delle compagnie girovaghe dei buffoni, maestri indiscussi del teatro italiano nel mondo”.