Teatro Eidos. Domenica in scena "I tre porcellini" Quarto appuntamento in programma per “Il paese dei sogni"

Andrà in scena domenica 24 febbraio presso il Teatro De Simone, alle ore 17, il quarto appuntamento in programma per “Il paese dei sogni”, la storica rassegna dedicata ai più piccini organizzata dalla compagnia Teatro Eidos, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Benevento.

Il nuovo titolo in cartellone per la quindicesima edizione sarà “I tre porcellini”, della compagnia I Guardiani dell’Oca, favola musicale scritta e diretta da Zenone Benedetto.

Dalle note di regia: “Un viaggio affascinante in un classico della favola, la storia di un lupo che cerca di raccontare le sue maldestre avventure alle prese con tre porcellini giocosi e divertenti. In un crescendo di emozioni e colpi di scena, il lupo cercherà in tutti i modi di raccontare la storia tradizionale dal suo punto di vista: Ma perché se provo io a mangiare i porcellini tutti mi dicono male, mentre se li mangiate voi nessuno dice niente?”.

La compagnia I Guardiani dell’Oca nasce nel 1995 come forma di aggregazione artistica e diventa Compagnia Teatrale, riunendo professionisti del teatro delle nuove generazioni, provenienti da esperienze pluriennali in importanti gruppi di teatro abruzzesi e nazionali. La compagnia si caratterizza per la produzione di spettacoli ed eventi teatrali in due direzioni espressive precise: “Teatro Ragazzi” e “Teatro Ambiente-Narrazione”. Cura progetti didattici e formativi per le scuole, con spettacoli e laboratori propedeutici, ed escursioni guidate e animate - con attori in costume - condotte in castelli, siti storici, boschi, parchi nazionali, riserve e aree protette della Regione. Collabora inoltre con l'Ente Deputazione Teatro Marrucino di Chieti e ne cura la direzione artistica per il Settore Teatro Ragazzi.