Allerta meteo, rinviato concerto Le sonate a quattro La proposta dell'Accademia di Santa Sofia

La Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l'avviso di criticità meteo per vento anche per l'intera giornata di domani, domenica 24 febbraio. Per tale ragione il concerto dedicato a "Le Sonate a quattro" di G. Rossini, previsto domani (24 febbraio), è rinviato a data da destinarsi.