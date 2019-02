Al Festival Filosofico "Il territorio e le sue opportunità" Martedì, 26 febbraio, alle ore 15, presso il Teatro San Marco

Martedì, 26 febbraio, alle ore 15, presso il Teatro San Marco, si terrà quarto appuntamento del 5° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”. Sul tema “Il territorio e le sue opportunità” si confronteranno, in una tavola rotonda: Filippo de Rossi, Rettore dell’Università degli studi del Sannio, Clemente Mastella, sindaco di Benevento; Stefano Zamagni- Economista; Mario Ferraro, Presidente Ance; Filippo Liverini, Presidente Confindustria; Gennaro Masiello, presidente Coldiretti.

Si cercherà attraverso un dibattito di evidenziare quali sono le ricchezze del nostro territorio, come esse vengono opportunamente valorizzate divenendo luogo di produttività, occasione di lavoro per i cittadini e in special modo dei giovani.

L'introduzione dell'appuntamento è affidata a Carmela D’Aronzo, Presidente Associazione culturale filosofica ” Stregati da Sophia”, coordina: Marco Lombardi, editorialista del corriere del Mezzogiorno.