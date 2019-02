Un confronto per la ricerca della vera ricchezza Quinto appuntamento per il Festival Filosofico del Sannio

“Ricchezza materiale, ricchezza spirituale” questo il tema al centro del confronto tra l’Arcivescovo Felice Accrocca, la professoressa Roberta de Monticelli e il professore Paolo Amodio per il quinto appuntamento della quinta edizione del Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, e in programma mercoledì ( 27 febbraio) alle ore 15, presso il Teatro San Marco.

L’Arcivescovo Felice Accrocca relazionerà sul tema “L’uomo e il denaro. Chi dei due è il vero padrone?”. Prendendo spunto dalla straordinaria avventura di Francesco d'Assisi e dei suoi primi compagni, che con il denaro ebbero un rapporto piuttosto conflittuale, si opereranno delle riflessioni circa l'uso del denaro. L’obiettivo è quello di smascherare un equivoco: l'uomo crede infatti di possedere il denaro, mentre – tante volte - è il denaro a possedere lui.

La professoressa Roberta De Monticelli affronterà il tema : “Il mondo che non è nato. Riflessioni sull'Italia sognata da Adriano Olivetti”.

Straordinariamente attuali sono, rilette oggi, le opere di Adriano Olivetti, vale a dire il pensiero che accompagna e nutre la breve e splendida avventura della contesa per il primato mondiale di un’impresa italiana all’avanguardia tecnologica e insieme all’avanguardia morale, sociale ed estetica. Discuteremo qualche aspetto del progetto di rifondazione simultanea della democrazia, della rappresentanza politica, del rapporto fra capitale e lavoro che ne L’Ordine Politico delle Comunità si delinea e per una breve stagione prolunga il sogno di un’altra Italia in un'altra Europa.

Introduce l'appuntamento Carmela D’Aronzo, presidente Associazione culturale filosofica “Stregati da Sophia”, coordina Maria Zarro, docente di storia e Filosofia -Liceo scientifico “G. Rummo” di Benevento

Filosofia e musica: Liceo musicale “Guacci” Ensamble orchestrale a cura dei Maestri Luigi Abate e Debora Capitanio. L’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”, ha istituito il premio “Stregati Da Sophia”, che verrà consegnato a tutti coloro che hanno sostenuto Festival Filosofico del Sannio contribuendo con la loro partecipazione a diffondere l’importanza della ricerca filosofica , del sapere , della conoscenza, del pensiero critico.

Hanno ricevuto il premio “ Stregati da Sophia”: Giancarlo Giannini, Raffaele Cantone, Giovanni Casertano.

Dopo la lectio Magistralis riceveranno il premio: Paolo Amodio e l’Arcivescovo Felice Accrocca. Alla professoressa Roberta de Monticelli verrà consegnata la nomina di socia ad honorem dell’Associazione

culturale filosofica “Stregati da Sophia”.