Teatro Romano, tutti gli eventi per la settimana dei musei Il direttore Creta annuncia il progetto del biglietto annuale e le 8 aperture gratuite

Arte, musica, body painting, aperitivi, convegni e visite guidate. Il cartellone di eventi predisposto per il Teatro Romano di Benevento è ricchissimo. Lo annuncia con orgoglio il direttore Ferdinando Creta che dallo scorso ottobre guida il sito archeologico, che fa parte del Polo Museale Campano, e il Museo Archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio.

“Sono felice di come stanno andando le cose. Basta guardare i dati: siamo passati dai 659 visitatori nel febbraio 2018 a 1110 per febbraio 2019. Anche per la prima domenica gratuita del mese abbiamo registrato molti ingressi non solo da Benevento ma anche da fuori”.

E i dati di fanno da preludio ad una ricca serie di iniziative che prenderà il via con la Settimana dei Musei.

Un progetto che permette l'ingresso gratuito nei siti culturali e numerose altre attività.

“Proporremo una serie di eventi che daranno a tutti la possibilità di vivere il teatro”.

In dettaglio martedì 5 marzo il Liceo Artistico Virgilio realizzerà nel Teatro Romano di Benevento una perfomance di body-art a cura degli alunni del Liceo Artistico, sotto la guida del professor Giulio Calandro, mentre venerdì 8 marzo 2019 il Polo museale della Campania con la Chiesa Beneventana celebrerà la Giornata internazionale della donna, con un approfondimento sull’universo donna. L’evento, che vuole coinvolgere la città di Benevento in tutte le sue espressioni, si svilupperà con visita guidata al Teatro Romano da parte del Direttore Ferdinando Creta con l'Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca, a seguire, nella Chiesa di Santa Maria della Verità, Don Mario Iadanza offrirà un suo contributo su Angela Merici: una proposta per le sfide educative nell'Europa del sec. XVI. Sabato 9 marzo alle ore 10,00, l’inaugurazione della collettiva d'arte contemporanea Venire per avere Come to Have al Museo Arcos di Benevento, al Teatro Romano di Benevento alle ore 11, sarà recuperato l’appuntamento Aperitivo in musica (previsto e poi annullato per l'allerta meteo dello scorso 23 febbraio).

Aperitivo in musica, che si collega alle manifestazioni di Benevento Città europea del vino 2019. Saranno allestiti banchi per la degustazione di vini, presentati dai docenti e dagli allievi dell’Istituto alberghiero, con le musiche dell’Orchestra Filarmonica di Benevento eseguita da: Maya Martini, arpa - Vittorio Coviello, flauto - Agostino Napolitano, clarinetto. A seguire ci sarà a disposizione una una navetta per una visita guidata al Museo archeologico del Sannio Caudino di Montesarchio.



Insomma un programma denso di appuntamenti per mettere in pratica l'idea di rendere il Teatro centro di cultura vivo e pulsante, da frequentare quotidianamente. E' per questo che Creta lancia anche l'idea del biglietto annuale.

“Dal prossimo primo aprile sarà possibile acquistare un biglietto annuale, alla cifra simbolica di soli dieci euro che permetterà l'ingresso a teatro liberamente prendendo parte a tutte le iniziative ordinarie promosse”.

Ancora Creta annuncia le otto giornate gratuite per visitare il sito: il 21 marzo Giornata per l'integrazione contro la discriminazione razziale; 22 aprile Giornata della Terra; 21 maggio Giornata della diversità culturale; 2 giugno Festa della Repubblica; 2 luglio Festa Madonna delle Grazie; 24 Agosto Festa di San Bartolomeo; 13 ottobre FAMU_Famiglie al museo e 25 novembre Giornata contro la violenza sulle donne .

“Dobbiamo innanzitutto riappropriarci della conoscenza di questa città – conclude Creta - dopo sarà più facile gestire processi di crescita culturale, sociale ed economica”.