Grande partecipazione per il Carnevale al museo Arcos In scena l'opera “Il malato immaginario e altre maschere"

Per il "Carnevale al museo", l'opera “Il malato immaginario e altre maschere", a cura dello Ensemble “Le Musiche da Camera”, ha animato una riuscita serata al Museo Arcos, la Sezione egizia con il Tempio della Dea Iside del patrimonio monumentale della Provincia di Benevento. Con l'ormai tradizionale "sold out", si è dunque svolta la nuova tappa della stagione musicale nei Sotterranei di Arcos, ideata e realizzata da Sannio Europa che cura promozione e valorizzazione della rete museale della Provincia di Benevento.

Applausi a scena aperta per tutti i protagonisti dello spettacolo che, per la Direzione artistica del Maestro Debora Capitanio, era liberamente tratto da “Erighetta e Don Chilone” intermezzi comici di Leonardo Vinci andati in scena nel novembre del 1726 e, quindi, nel 2003.



L'evento musicale ha visto, come sempre, la preziosa collaborazione dall'Istituto Alberghiero "Le Streghe", mentre i prodotti tipici della degustazione, questa volta, sono stati offerti dal Comune di Castelvenere, il più vitato d'Italia, rappresentato tra il pubblico dal suo Sindaco, Mario Scetta.

L'Amministratore unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella, ha dichiarato "Abbiamo in programma una ricca stagione di eventi ed iniziative tese alla promozione di tutta la rete museale provinciale”.

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria ha dichiarato "Il felice connubio tra storia, arte, musica ed enogastronomia proposto ad Arcos funziona. Valorizzeremo i musei rendendoli luogo di incontro e confronto tra le arti, il territorio e i pubblici; luoghi aperti di condivisione della conoscenza".



Gli Interpreti sono stati: il mezzosoprano Rosa Montano e il basso Rosario Natale. La trascrizione moderna della partitura è a cura di Egidio Mastrominico, che è anche Maestro di Concerto, affiancato nell’esecuzione da Giovanni Rota (violino), così come la realizzazione del Basso continuo è affidata ai maestri Leonardo Massa (violoncello) e Debora Capitanio (clavicembalo).