L'emozione nelle note... per Carlotta Il concerto dell'Orchestra Filarmonica dedicato alla violinista sannita scomparsa a soli 24 anni

Carlotta era lì, questa sera, nell'auditorium Sant’Agostino di Benevento. La sua presenza era tra le note ispirate da lei. Nelle parole pronunciate per ricordarla. Nella musica che tanto amava. Negli occhi della sua famiglia e dei suoi amici ma anche di tutti quelli che hanno conosciuto la sua storia.

Per Carlotta Nobile, la violinista, storica dell’arte, scrittrice e blogger sannita morta di cancro a 24 anni nel 2013 e divenuta nel febbraio dell’anno scorso - per la sua testimonianza di coraggio nella malattia e di affidamento e di abbraccio della croce - “giovane testimone” del sinodo dei vescovi 2018, ha suonato l’Orchestra Filarmonica di Benevento.

Il giovane gruppo sannita ha proposto la prima esecuzione assoluta di «Enchantment!», brano di Claudio Ciampa composto per la giovane violinista sannita.

Ciampa che da direttore del Conservatorio in cui Carlotta ha studiato e si è diplomata ne ha seguito tutto il percorso formativo l'ha raccontata con la musica.

Una musica interpretata con grande emozione dall'orchestra filarmonica, diretta dal maestro Francesco Ivan Ciampa, con il violino solista di Alice Notarangelo.

Un momento unico che ha unito tutti nel pensiero di Carlotta. Poi, Claudio Ciampa ha voluto ricordarla con le parole. E l'emozione, palpabile, si è affacciata in lacrime. Si è sciolta in un abbraccio che ha stretto tutti.

Una serata tra incanto e commozione. Bellezza e meraviglia. Una serata speciale, “per Carlotta”.