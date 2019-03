Ricchezza e felicità, quel binomio controverso Tema del settimo incontro del festival filosofico del Sannio

“ Ricchezza e felicità”. E' questo il tema della lectio magistralis affidata ad Umberto Curi, in programma giovedì 7 marzo alle 15, presso il Teatro San Marco, per il settimo appuntamento del 5° Festival Filosofico del Sannio, organizzato dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da Sophia”.

Nel mondo greco antico vi sono tre termini diversi per indicare la felicità, ai quali corrispondono tre modalità differenti di concepire la felicità stessa. Conseguenze tragiche possono scaturire per l’uomo che non sappia cogliere le differenze e si impegni a perseguire una felicità che resta irraggiungibile. Anche nel messaggio cristiano si può cogliere il monito a non mescolare abusivamente felicità terrena e felicità terrestre. Ma anche nel mondo moderno è necessario evitare di cadere in equivoco, attribuendo alla politica il compito di garantire la felicità. Resta aperto un interrogativo: quale felicità è alla portata degli uomini, e con quali mezzi si può pensare di conseguirla?

L'incontro sarà introdotto dalla professoressa Carmela D’Aronzo, Presidente dell’Associazione culturale filosofica “Stregati Da Sophia”, coordina la professoressa Carmen Caggiano, docente di storia e filosofia –Liceo Classico “P. Giannone” -Benevento.