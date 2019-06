Nowhere, l'album di Saetta primo in classifica E' uscito ieri l'album d'esordio a proprio nome per Tuk Music dell’alto-sassofonista campano

E' uscito ieri ma è già al primo posto su iTunes Italia nella classifica jazz. Parliamo di Nowhere l'album d'esordio a proprio nome per Tuk Music dell’alto-sassofonista campano Vincenzo Saetta.

Saetta aveva pubblicato nel 2017 il cd ‘Rockinnerage’ come componente del collettivo TriApology. Questo album lo vede affiancato da Alessandro Lanzoni al piano, Giovanni Francesca alla chitarra, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Luigi Del Prete alla batteria.

Il disco è composto da 8 brani inediti nei quali l’accento rock della chitarra dona una impronta fortemente contemporanea alla ritmica di matrice più tradizionale, operando una convincente sintesi di tradizione e modernità.

Il brano “Italo e l’Angelo” è impreziosito dalla partecipazione del cantante Walter Ricci alle prese con un testo poetico composto da Mauro Centi e dedicato a Saetta.

Il filo narrativo del disco ruota attorno all’esplorazione di un luogo-non luogo, il Nowhere del titolo appunto, dove risiede la creazione artistica; un viaggio che attraversa questa dimensione immaginaria, affascinante e inquietante al tempo stesso, alla scoperta dei suoni e delle emozioni guidati dalla musica, con Miles nel ruolo del nume tutelare.

L’opera di copertina è un’illustrazione di Andrea Ucini, che dopo un ottimo inizio come musicista ha trovato nell’illustrazione il modo ideale per esprimere concetti ed emozioni.

Ucini risiede in Danimarca e i suoi lavori sono usciti su una vasta serie di pubblicazioni internazionali tra cui il New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, The Guardian, The Economist, Die Zeit e molti altri.