Da Gabriele Lavia a Carl Brave... stasera al festival Alle 20.30 Città Spettacolo assegna per la prima volta il premio Gregoretti

E' il giorno del Premio “Ugo Gregoretti” alla 40esima edizione di Benevento Città Spettacolo. Dopo lo splendido via con Siani e la bella serata di ieri stasera il momento più celebrativo dell'edizione 2019, l'assegnazione del riconoscimento dedicato al fondatore del festival, Ugo Gregoretti, recentemente scomparso. Il premio ideato da Mimmo Paladino sarà assegnato ogni anno ad importanti personalità che si sono da sempre contraddistinte e che tanto hanno dato al mondo del teatro.

L'appuntamento a cura di Renato Giordano si terrà all'Hortus Conclusus alle ore 20:30 (ingresso Libero) e sarà assegnato a Gabriele Lavia che, praticamente a seguire (alle 21.30) presenterà “Lavia dice Leopardi”. “Lavia «dice Leopardi»: dice, perché non legge né interpreta, ma riversa sul pubblico, in un modo assolutamente personale nella forma e nella sostanza, le più intense liriche leopardiane, da A Silvia a Passero solitario, dal Canto notturno di un pastore errante dell’Asia a La sera del dì di festa. Leopardi soggiornò a Pisa nove mesi fra il 1827 e il 1828, dove sembrò rinascere, e ritrovare un equilibrio che lo portò a stemperare di nuovo nella dolcezza dell’intuizione poetica il disincanto e l’amarezza delle Operette morali. L’attore e regista milanese vuole rendere omaggio al poeta, al suo soggiorno pisano, a quella sua nuova voglia di sondare la parola e il suono in un momento della sua esistenza che si tramutò in esaltante creatività artistica”.

A Benevento Città Spettacolo fa tappa poi “Notti Brave Summer Tour”. Alle ore 23:00 a Piazza Castello il concerto di Carl Brave, evento gratuito nel Cartellone della XL edizione del Festival.

Carl Brave al secolo Carlo Luigi Coraggio, classe 1989, è un produttore e paroliere romano. Istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana.

Nel 2017 ha pubblicato “Polaroid”. Un disco emerso rapidamente e con forza dal tam tam del web per poi entrare stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo contemporaneo. Un nuovo sound fresco e coinvolgente scaturito dall’abile produzione di Brave che ha composto tutte le basi presenti nel disco. “Polaroid” ha conquistato tutta la penisola grazie anche alle decine di concerti sold-out messi a segno tra maggio 2017 e settembre 2018.

La prolifica capacità compositiva di Carl Brave è sfociata nell’esordio solista “Notti Brave” (Disco di Platino).

Il programma oggi presenta anche: Teatro da bar Aperiteatro ore 19:30 Bar Castello – Corso Garibaldi, 2 Tancrede e Crorinna: historia de ammore, de guerra e dde morte tratto da “La Gerusalemme Liberata” con Pasquale Napolitano – Luana Martucci – Alfredo Girardi a cura della compagnia Red Roger (ingresso libero); Corso Garibaldi ore 20:00 Città Spettacolo Bambini La strada fra giochi e burattini a cura di Tanto per gioco (ingresso libero), Piazzetta Vari ore 22:00 Dal Sogno alla Realtà Se Bruciasse la Città Tributo a Massimo Ranieri; Piazza F. Torre ore 22:00 Gianfranco Sansone News ore 23:00 Paola D’Alessandro in Concerto (ingresso libero), Piazza F. Torre ore 23:30 Five Live Club Salzano Band in concerto Ingresso Libero Piazzetta Vari ore 24:00 Dj Set Ingresso Libero.