Il festival premia Lavia nel nome di Gregoretti, stasera Bertè In tantissimi al concerto di Carl Brave che ha infiammato Piazza Castello

Il palco di Benevento Città Spettacolo, questa sera, è tutto di Loredana Bertè. Attesissimo il Libertè tour che si preannuncia uno degli appuntamenti di punta di questa 40esima edizione del festival. Ieri sera la rassegna ha vissuto uno dei suoi momenti maggiormente significativi con l'assegnazione del premio “Ugo Gregoretti Teatro” che, per la prima edizione è stato consegnato a Gabriele Lavia, protagonista della prima edizione di Città Spettacolo nel 1980.

L'attore ha ricordato la sua interpretazione in “Ivan il terribile” quarant'anni fa, con la regia di Ugo Gregoretti, scomparso recentemente. “E' emozionante ricevere questo premio – ha spiegato – nel segno di Ugo Gregoretti che era un amico. Una persona speciale 'ironico socratica'. Era quello il suo tratto distintivo, il suo modo di avvicinarsi alle cose facendo finta di non conoscerle”.

“Di Benevento conservo ricordi straordinari – ha spiegato la moglie di Gregoretti, Fausta Capece Minutolo -. Questa città ci ha reso felice anche nei momenti difficili. Ugo l'amava molto, per questo la criticava”.

Sul palco, con il sindaco Clemente Mastella e il direttore artistico Renato Giordano, per la cerimonia due dei figli del maestro, Filippo e Orsetta Gregoretti che hanno ricordato il padre e il suo forte legame con Benevento.

Particolarmente apprezzata l'opera che l'artista Mimmo Paladino ha creato per il riconoscimento che, nelle intenzioni del sindaco Mastella sarà una 'nuova' tradizione di Città Spettacolo.

I giovanissimi, invece, hanno affollato piazza Castello per il concerto di Carl Brave.

Per questa sera ancora da segnalare all’Hortus Conclusus Nello Mascia, con Lalla Esposito, propone «Stasera Viviani».