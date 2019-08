In migliaia per Loredana Bertè: vi amo, siete bellissimi FOTO La regina del rock italiano conquista il pubblico del festival

La “libertè” di parlare al cuore del suo pubblico senza filtri, tra nostalgie e ricordi, confessioni e segreti svelati. L'abbraccio forte di Benevento Città Spettacolo che ha riservato un'accoglienza calorosissima alla regina del rock italiano Loredana Bertè che questa sera ha infiammato il pubblico di piazza Castello per una delle tappe del suo Liberté Summer Tour 2019 con il quale sta conquistando il Paese.

Da Maledetto Luna-Park a In alto Mare la Bertè ha conquistato tutti tra nuovi brani e vecchi successi.

Ad introdurre il concerto un messaggio contro il bullismo, tema caro all'artista che ha poi raccontato la sua vita attraverso le sue canzoni.

“Ho scritto questo brano dopo una litigata con quello che era mio marito. Mi mancava... ma ora non mi manca per nulla”, ha detto presentando Mi manchi scritto negli anni in cui viveva in Svezia con il tennista svedese Björn Borg.

E poi il pensiero a Mimì... quel rimpianto di non averle detto abbastanza “ti voglio bene” per introdurre Luna che, ha detto: “ho scritto pensando a lei”.

E a Mia Martini anche l'omaggio di Aida Cooper che ha cantato Quante volte.

Ma il concerto della leonessa del rock italiano ha spaziato dal brano sanremese “Cosa ti aspetti da me” alle canzoni dell'ultimo album “LiBertè”: “Babilonia”, “Anima carbone”,“Non ti dico no" , Tequila e San Miguel”.

A far cantare il pubblico ci hanno pensato successi intramontabili: “Dedicato” “Il mare d’inverno”, “Non sono una signora”, “Sei bellissima”, “E la luna bussò”.

In migliaia hanno affollato il centro per l'appuntamento.

Tra le canzoni lo show è stata come sempre lei. Loredana che a 68 anni bacia sulla bocca due musicisti, improvvisa una lap dance e canta come chi non ha mai smesso di amare la musica. Non a caso sul palco dice: "Grazie per il vostro affetto, solo qua e negli armadi posso essere me stessa".

“Vi amo” ha detto alla fine al suo pubblico che, dopo due ore fitte fitte di musica, è tornato a casa soddisfatto.