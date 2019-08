Premio Marzani, ecco i protagonisti dell'edizione 2019 La manifestazione è in programma il 14 e il 15 settembre a San Giorgio del Sannio

“L'accoglienza, il rispetto delle diversità culturali, il dialogo interreligioso. Temi resi ancor più importanti dal momento che viviamo, in cui i sovranismi sembrano imperversare”.

Così Enzo Parziale presenta il Premio Internazionale Giornalistico e Letterario Marzani.

La 12esima edizione dell'appuntamento si svolgerà a San Giorgio del Sannio, il 14 e 15 settembre 2019.

“L'idea è quella di lavorare per il superamento dei conflitti nell'area del Mediterraneo – prosegue Parziale - sopratutto per quei paesi che subiscono ancora forti limitazioni e vivono instabilità lavorando sempre per la pace e la stabilità, per l'introduzione di elementi di dialogo, per l'integrazione, che oggi come parola è anche un po' superata, ma quest'anno è diventata ancora più impellente”.

Ancora una volta la manifestazione ospiterà importanti personalità dall'Europa e dal Mediterraneo, esponenti del mondo diplomatico, del giornalismo, della cultura, della letteratura e dell’arte ai quali saranno assegnati i riconoscimenti per il 2019.

“Una manifestazione consolidata” per il sindaco di San Giorgio del Sannio Mario Pepe che prosegue: “Non è solo premio ma anche un percorso di dialogo con altre esperienze per costruire anche un itinerario politico aperto al rispetto. Doveroso il sostegno e la partecipazione dell'amministrazione comunale”. E dal Comune sarà concessa anche la cittadinanza onoraria a tre ospiti: S.E. Mira Daher Violedes Ambasciatrice in Italia della Repubblica del Libano; S.E. Victoria Bagdassarian Ambasciatrice in Italia della Repubblica d’Armenia; S.E. Beya Abdelbaky Fraoua, Console della Repubblica di Tunisia a Napoli, in Campania e regioni dell’Italia meridionale.

Ecco, dunque, i premiati: Anna Foa. Storica, scrittrice - autrice del libro “Andare per i luoghi di confino”; Paolo Borrometi. Giornalista - Per la sua tenace lotta contro la mafia. Isaia Sales. Giornalista, meridionalista, scrittore; John Phillips. Giornalista, direttore “ItalianiInsider.it”, ex corrispondente del Times; Roberto Roggeri. Giornalista, direttore dell’agenzia di stampa Italo/Araba “Assadakah”; Laura Sleiman. Direttrice Agenzia nazionale “Informazione Libano”; Aran Aranian. Giornalista, direttore Agenzia “Armen Press”; Senag Hagopian. Giornalista, direttore “Zartonk Armenian NewsPaper”; Letizia Leonardi. Giornalista e scrittrice - Autrice del libro “Il chicco acre della melagrana”; Andrea D’Ambrosio. Regista del film “Due euro l’ora”; Alessandra Mulas. Giornalista, scrittrice - Autrice del libro “Non sono 007. Le verità nascoste”; Massimiliano Virgilio. Scrittore - Autore del libro “L’Americano”; Fortunato Vesce. Scrittore - Autore del libro “Agguato di nostalgia”; Paolo Speranza. Giornalista e storico del cinema e il Quartetto dell’Accademia Sannita. Per il costante impegno nella comunicazione della bellezza universale della musica.