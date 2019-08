Carla Fracci: quella splendida amicizia con Fellini La signora della danza presenta lo spettacolo in scena domani sera al Teatro Romano

“Fellini era un genio del cinema. Rota un grandissimo artista. Sono felice di rendere loro omaggio”. Carla Fracci, la signora della danza italiana, torna a Benevento. Domani sera al Teatro Romano con Giancarlo Giannini sarà protagonista di “La strada ... e i suoi ricordi. Omaggio a Federico Fellini e Nino Rota”, liberamente tratto dall’omonimo film di Federico Fellini su musiche di Nino Rota.

L'evento prodotto dalla Compagnia di Balletto di Benevento con l’Orchestra Filarmonica di Benevento è ideato e realizzato da Carmen Castiello.

“Non sarà il balletto che portai in scena nel 1967 al Teatro alla Scala – racconta Carla Fracci – ma si ispira a quello spettacolo. Questo è un grande evento per una bella città come Benevento che ha una compagnia importante e che ora omaggia due personaggi speciali come Fellini e Rota”.

E dell'esperienza del 1967 racconta: “Fu splendida. Incontrai Fellini e Masina. Nacque una gran bella amicizia. A Fellini sono già state dedicate tante altre manifestazioni ma sono felice di partecipare a questa circondata da giovani e con Giancarlo Giannini”.

Del suo compagno di viaggio poi la Fracci dice: “E' un ritorno in palcoscenico dopo molti anni. Insieme portammo in scena Sogno di una notte di mezza estate”, lui era Puck e io Titania. E' un attore con una carriera meravigliosa. E' straordinario ed è stato molto vicino a Fellini”.

Insomma tanta emozione per la proposta in scena domani sera. “Siamo onorati di poter accompagnare ancora una volta con la musica dal vivo il balletto” ha spiegato Maya Martini per l'orchestra Filarmonica che sarà diretta da Beatrice Venezi. Partner dell’evento sono l’accademia Margaret Cameron e l’associazione Stregati da Sophia.