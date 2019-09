BeneBiennaleDesign, ecco i vincitori Dai bimbi agli adulti conquista la kermesse

"Un grande successo e come capita raramente negli eventi d’arte, sono state interessate varie fasce sociali, dai bambini che hanno ben apprezzato i due personaggi Masha ed Orso, mascotte della BeneBiennaleDesign, agli adulti che attraverso le opere hanno analizzato il design, alle aziende che hanno potuto approcciarsi a tale mondo con conferenze & studi ma anche alle start-up di cui sono stati diffusi concetti e valori aggiunti”.

E' il bilancio dell'organizzazione per BeneBiennaleDesign, voluta e studiata da Maurizio Caso Panza e che si è conclusa con la premiazione dei design vincitori riconoscendo quindi i premi all’innovazione, alla capacità compositiva degli oggetti che nella sintesi strutturata devo essere semplici e utili.

I premi sono stati quindi assegnati in una gremita sala, quella dei Graffiti di palazzo Paolo V, dall’Assessore allo Spettacolo Oberdan Picucci, da Amedeo Ceniccola e da Maurizio Caso Panza. Terzo premio, pari merito, a “Massimo Apicella – Per la realizzazione del modulo cella che implementa facilità e funzionalità” e “Nicoletta Casbarra – Per la realizzazione di un Design che dimostra ricercatezza e dettaglio”, II° premio a “Nico Girolamo – Per lo studio e la realizzazione di oggetti che mirano ad un cult del fascino” I° premio a “Emilio Bilotta – Per il pregevole Design espresso che impreziosisce recinzioni e divisori”, Premio Innovation a “Ivan Vecchia – Per la realizzazion di un ritrovato che ben unisce design e innovazione”, Premio Act a “Libero Sica – Per la forte ricerca e creatività i cui risultati lo pongo come leader di mercato” e Vincitore Assoluto a “Nicola Pica – Opera Cult della manifestazione e che dimostra magistrali abilità”.

Ai partecipanti tutti è stato consegnato attesto di partecipazione ad una manifestazione che non è solo esposizione di capacità dei partecipanti ma anche riferimento alla possibilità di far evolvere i settori di cui venivano esposte le opere con il plauso di visitatori e degli organizzatori e degli operatori del settore.