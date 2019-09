Fracci e Giannini per Fellini. E' magia al Teatro Romano FOTO. In scena la Compagnia Balletto di Benevento e l'Orchestra Filarmonica di Benevento

Una magia. Un incantesimo in cui, musica, danza, attori e pubblico battono come un unico cuore per ricreare un'atmosfera davvero speciale.

L'intuizione di mettere insieme grandi artisti, Carla Fracci e Giancarlo Giannini, e giovani e affermate realtà, l'Orchestra Filarmonica diretta da Beatrice Venezi e la Compagnia Balletto di Benevento, è riuscita ancora una volta.

Ad 'agitare' la bacchetta, con paziente tenacia, Carmen Castiello artefice di un nuovo splendido successo in cui musica dal vivo e danza si coniugano nella meravigliosa arena del Teatro Romano di Benevento.

Ancora una volta una serata speciale dedicata al genio di Federico Fellini e Nino Rota e ad un immenso capolavoro come “La strada ...”.

Una favola commovente di cui Carla Fracci, che la tradusse in danza interpretando Gelsomina nell'omonimo balletto al Teatro alla Scala del 1967, e Giancarlo Giannini che con il maestro del cinema ha condiviso “notti a parlare d'arte”, sono stati voci narranti.

Le loro parole hanno ricreato quell'atmosfera malinconica e sognante.

L'Orchestra Filarmonica di Benevento ha eseguito con passione le composizioni di Nino Rota scritte per il film.

Le coreografie di Nicoletta Pizzariello, Hecktor Budla e Giselle Marucci hanno segnato i passi di quella “Strada” che i ballerini hanno fatto rivivere.

Splendido l'allestimento che ha portato nell'area archeologica del Teatro Romano anche il Circo Famiglia Group. Una serata davvero speciale nel segno di due grandi artisti: Federico Fellini e Nino Rota.