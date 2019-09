'Filosofia in piazza', primo appuntamento con Salvatore Natoli L'evento in programma venerdì in piazza Matteotti

Si svolgerà venerdì, 6 settembre, alle 19, in Piazza G. Matteotti (Piazza S. Sofia), il primo incontro di “ Filosofia in Piazza”. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale filosofica “ Stregati da “ Sophia” e dall’Università degli Studi del Sannio. “La lectio magistralis – viene evidenziato una nota - è affidata al professor Salvatore Natoli che affronterà il tema: 'Concordia discors. Conciliare gli opposti, mescolare i diversi'. Il termine adam ‘uomo’ è un collettivo – per questo in ebraico non viene mai usato al plurale e significa specificatamente umanità. In breve, indica l’unità del genere umano, che, però, non è mai tutto insieme. Infatti, i gruppi umani sono variamente distribuiti sulla terra e ognuno ha avuto una sua propria evoluzione secondo l’habitat, le vicende e i frangenti che ha dovuto affrontare. L’unità del genere umano non vuol dire dunque equivalenza ma è data da un insieme di diversità. E’ stato detto dell’uomo che è un “animale che fugge” a significare la mobilità - costretta o curiosa - come suo tratto peculiare. In questo movimento va incontro all’ignoto all’estraneo: nella storia, ciò ha generato incontri ma anche scontri, ha prodotto arroccamenti di difesa e tecniche d’aggressione ma, insieme ha dato luogo a scambi, perfino a processi mimetici. In fondo tutte le civiltà sono frutto di mescolanze”. Previsti gli interventi del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, del professor Filippo de Rossi, Rettore Università degli studi del Sannio, coordina la professoressa Carmela D’Aronzo, Presidente dell’Associazione culturale filosofica “Stregati Da Sophia”.