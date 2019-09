"Il sogno italiano" al Teatro Romano di Benevento Venerdì 6 settembre con l’Orchestra internazionale della Campania

Venerdì prossimo, 6 settembre, alle 20,30 al Teatro Romano di Benevento andrà in scena l’evento “Il sogno italiano – The italian dream” con l’Orchestra internazionale della Campania diretta da Leonardo Quadrini e la partecipazione di Joseph Freda, Anthony Freda, Ryann Murray e Christopher Murray. Special guest Genei D’Alelio. Presentano Katia Ricciarelli e Tonino Bernardelli. La produzione è di Franco Mariello.

Joseph Freda spiega come è nata l’idea di questo tour musicale in Italia: “Io e mio fratello Antonhy siamo originari della frazione di San Michele di Pratola Serra, centro in provincia di Avellino e da 36 anni viviamo a Boston. E’ stata nostra madre a trasmetterci la passione per la musica classica. Io sono un chitarrista e compositore, mentre mio fratello Anthony è cantante e arrangiatore dei pezzi. Faremo ascoltare un nostro repertorio di musica classica, jazz e pop. Sul palco ci saranno anche i cantanti americani di Boston, Ryaan e Christopher Murray. Insieme presenteremo una serie di duetti italo-americani, che sono stati sempre molto apprezzati durante i nostri live a Boston. Io mi sono formato al Conservatorio e ho frequentato per quattro anni il Berklee college of music di Boston, mentre mio fratello ha studiato al Conservatorio di Boston e da 2 anni lavora come direttore d’orchestra, arrangiatore e cantante. Abbiamo creato un’etichetta discografica, la Freda World Music, per la quale abbiamo pubblicato l’album “The dream”. Il titolo non è casuale perché da sempre il nostro sogno era quello di cantare in Italia. Un sogno che diventa realtà con due tappe italiane in programma il 6 settembre a Benevento e il 9 settembre a Matera.