'Benevento città teatro', lunedì la presentazione La conferenza negli spazi del Teatro romano

E' in programma lunedì, 9 settembre, alle 11 negli spazi del Teatro Romano si terrà la conferenza stampa di presentazione di Benevento Città Teatro, l’evento multimediale che si svolgerà dal 10 al 22 settembre al Teatro Romano di Benevento. Alla conferenza stampa parteciperanno Salvatore Buonomo, Soprintendente archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, Anna Imponente, Direttore del Polo museale della Campania, Ferdinando Creta, direttore dell’Area Archeologica del Teatro Romano di Benevento, Gennaro Leva, architetto della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Caserta e Benevento, e Mino Mortaruolo, consigliere Regione Campania. L'inaugurazione dell'iniziativa si svolgerà martedì 10 settembre alle 20.45 al Teatro Romano di Benevento.