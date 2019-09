Dialogo con la città, le foto raccontano Omaggio a Fellini Sabato 7 settembre si inaugura la mostra fotografica

Verrà inaugurata il prossimo 7 settembre alle 17, al Museo del Sannio, la mostra fotografica “Dialogo con la città” ideata da Carmen Castiello per la curatela di Rosanna De Cicco. L’iniziativa è l’ultimo step del progetto “Omaggio a Fellini”.

“Mettere a confronto la dimensione del movimento danzato con la fissità della sua rappresentazione fotografica, che coglie per sempre un singolo istante. Due diversi modi di pensare il corpo, di metterlo in dialogo non solo con lo spazio e il tempo, ma anche con l’occhio dello spettatore”, questa la dichiarazione di Carmen Castiello, direttrice artistica della Compagnia Balletto di Benevento reduce dal recente successo dello spettacolo dedicato a Fellini.

Rosanna De Cicco curerà l’installazione delle opere che sono frutto del lavoro artistico dell’Accademia di Fotografia Cameron durante l’incontro del corpo di ballo con la città. Il 15 settembre prossimo, alle 17:00, il finissage “a sorpresa” e il bilancio del progetto culturale.