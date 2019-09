Filarmonica di Benevento e Bosso di nuovo insieme Due concerti in Puglia

Si consolida l’acclamato sodalizio tra l’Orchestra Filarmonica di Benevento e il Maestro Ezio Bosso - già artefici dello straordinario successo del 19 luglio scorso presso il Teatro Romano di Benevento - con 2 concerti in Puglia, nei quali i Maestri dell’Ofb suoneranno al fianco dei rinomati Solisti della Europe Philarmonic Orchestra.

La triade artistica sarà protagonista di 2 programmi diversi in 10 giorni tra Foggia (13 settembre ore 21.00), Bari e Lecce (19 settembre ore 21.00), in una ricongiunzione ideale e fisica tra il Nord e il Sud, tra la Capitanata e il Salento, preceduti da 7 prove d’orchestra narrate, con musiche di Mendelssohn, Schubert e Beethoven (11/12 settembre teatro del Fuoco Foggia, 13 settembre Teatro Giordano Foggia e 16/19 settembre Teatro Apollo Lecce). E inoltre domenica 15 settembre dalle ore 17.00 al Cineporto Fiera del Levante di Bari, un incontro con il pubblico sulla musica, sull’arte e sul talento.

“Si tratta di una incredibile attestazione di fiducia da parte del Maestro Bosso che ci ha fortemente voluti in questa avventura al di fuori dei confini della nostra provincia e Regione, e di ciò siamo orgogliosi. Per noi, condividere il leggio con questi incredibili musicisti, sarà un banco di prova e una occasione di crescita indiscussa.” – affermano i componenti del Direttivo dell’Orchestra Filarmonica di Benevento.