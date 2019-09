Giornate Europee del Patrimonio, aperture straordinarie musei L'appuntamento per il 21 e 22 settembre, ecco le iniziative nel Sannio

La Provincia di Benevento partecipa alle Giornate Europee del Patrimonio del 21 e 22 settembre. A comunicarlo il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, e l’Amministratore unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella, società che si occupa della valorizzazione del patrimonio dell’Ente. "Le Giornate europee del patrimonio avviate dal 1999 per iniziativa congiunta del Consiglio d’Europa e della Commissione europea - viene evidenziato in una nota dell'Ente provinciale - rappresentano un insieme di eventi culturali partecipativi tra i più celebrati dagli abitanti e dai visitatori dei Paesi europei. Evidente lo scopo delle Giornate: per la loro natura paneuropea, esse favoriscono l’incontro tra i cittadini del Continente e contribuiscono a far emergere la dimensione europea del patrimonio culturale nei 50 Stati firmatari della Convenzione culturale europea. Ogni anno sono organizzati oltre 70.000 eventi per sensibilizzare il pubblico al valore di tale patrimonio comune e alla necessità della sua conservazione per le generazioni presenti e future. L’edizione 2019 verterà sul tema “Arte e Intrattenimento”. Per l’occasione, sarà prevista l’apertura straordinaria del Museo del Sannio e del Museo Arcos – Sezione egizia, sabato 21 settembre che sarà aperto dalle 19 alle 22 con ultimo ingresso alle 21.30. Il Museo Arcos sarà aperto dalle 19 alle 22 con la differenza che l’ultimo ingresso sarà alle 20.30, ora di inizio del concerto jazz. Diversi eventi sono, infatti, distribuiti tra le due giornate, grazie dello stesso personale dell’Ente e all’intervento di Sannio Europa e delle Cooperative che gestiscono i relativi servizi".