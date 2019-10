Si presenta il libro "Le ali del bruco" Giovedì 3 ottobre, alle ore 9:00, presso il Dipartimento DEMM

Giovedì 3 ottobre, alle ore 9:00, presso il Dipartimento DEMM, in via delle Puglie a Benevento, l'insegnamento di "Diritto e Letteratura", tenuto dal prof. Casucci, nell'ambito del Corso di Studi in Giurisprudenza dell'Università degli Studi del Sannio, ospita il contributo dello scrittore Antonio Cucciniello e del prof. Sergio Barile, nella presentazione del libro "Le ali del bruco", Pendragon, 2015. Il romanzo è ispirato all' approccio sistemico vitale, una metodologia di management sviluppata nell'ambito dell'economia d'impresa dall' ASVA (Associazione per la Ricerca sui Sistemi Vitali), costituita nel 2011 da un gruppo di ricercatori italiani, con lo scopo di approfondire e diffondere gli studi sistemici per la comprensione e la risoluzione di problematiche di carattere sociale ed economico. Il Menagement Sistemico Vitale focalizza l'ambito più delicato delle decisioni manageriali, chiarendo anzitutto la fondamentale distinzione tra problem solving e decision making e proponendo una rappresentazione del sistema vitale utile a dare evidenza dei delicati meccanismi del processo decisionale in condizione di complessità.

È qui che si inserisce "Le ali del bruco", una rielaborazione dei concetti dell'approccio sistemico vitale. Lo scopo è fornire una chiave di lettura più semplice, più immediata, meno tecnica.

Una trama avvincente che ha al centro un uomo che, preso nel vortice delle sue ossessioni, riesce ad emergere dalla spirale di autodistruzione in cui è precipitato, facendo leva sulla sua forza interiore. Il messaggio è assolutamente chiaro e positivo: al di là degli schemi, al di là dei ruoli sociali, ogni essere umano, per quanto diverso, è destinato ad una direzione finale del tutto simile. La gioia è l'unico mezzo per avvicinarsi alla vita, ma la sofferenza è necessaria per crescere.

Ospiti eccezionali dell' incontro saranno gli studenti del "Don Geremia Piscopo" di Arzano, guidati dalle professoresse Antonella Nicolella e Pina Piscopo. Per tali alunni, l'incontro all'Unisannio preludera' all' adesione ad un progetto di lettura fortemente voluto dal Dirigente Scolastico, la prof.ssa Carmela Ferrara, intimamente convinta della necessità di diffondere tra i giovani il piacere della lettura, da incentivare al di la' dei meri testi scolastici.