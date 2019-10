Dell'ape, della farfalla, della mosca, il libro di Cimino Oggi alle 17 all'Archivio di Stato

E' in programma questo pomeriggio alle ore 17:00, si terrà la presentazione del libro di Maurizio Cimino: "dell'APE, della FARFALLA, della MOSCA", presso l'Archivio di Stato di Benevento, in via Giovanni De Vita 3 (di fianco all'obelisco di piazzetta Papiniano). Si tratta di un saggio storico-artistico, che indaga i vari significati simbolici che questi tre insetti hanno rappresentato nelle varie culture del mondo sia antico sia moderno. È un libro riccamente illustrato in una pregevole edizione curata dalle Edizioni Tricolli.

La presentazione è organizzata dall'Archivio di Stato, in collaborazione con l'Archeoclub di Benevento. Saranno presenti il direttore dell'Archivio, Fiorentino Alaia, il presidente dell'Archeoclub, Francesco Morante, nonché l'autore, Maurizio Cimino.