Si presenta il Festival della canzone napoletana Si terrà mercoledì alle 16 la conferenza di presentazione

Si terrà mercoledì 16 ottobre, alle ore 16, presso la Camera di Commercio di Benevento, la conferenza stampa di presentazione dell’Autunno Chitarristico 2019, del Primo Festival della Canzone Classica Napoletana e del Concerto dell’Orchestra del Conservatorio “N. Sala” che si terrà, per la prima volta, al Teatro S. Carlo di Napoli.

Tre appuntamenti di grandissimo prestigio che inorgogliscono i vertici dell’Istituzione di Alta Formazione Musicale sannita, il Direttore Giuseppe Ilario e il Presidente Antonio Verga.

Dal 23 ottobre al 27 ottobre 2019 il Conservatorio N. Sala di Benevento presenta la 8ª edizione dell’Autunno Chitarristico.

La manifestazione ideata e coordinata artisticamente dal M° Piero Viti, docente titolare di chitarra nell’istituto di alta formazione musicale sannita, proporrà un ricco cartellone comprendente master class, conferenze, concerti e una mostra di liuteria. L’evento si terrà nel prestigioso Complesso di San Vittorino e in parte nelle sale del Conservatorio “N. Sala” di Benevento, con la partecipazione di numerosi ospiti d’eccezione, tra cui docenti e concertisti di fama internazionale. ‘Media partner’ della manifestazione sarà il Web Magazine “dotGuitar”.

L’ingresso a tutti i concerti, alle conferenze e alla Mostra di Liuteria è libero, mentre per la partecipazione alle Master Class in qualità di allievi effettivi o uditori è prevista la prenotazione compilando il modulo d’iscrizione disponibile sul sito del Conservatorio www.conservatorio.bn.it (fino ad esaurimento dei posti disponibili).

Tra gli appuntamenti più significativi dell’ Autunno Chitarristico 2019, citiamo il concerto di Thu Le, - alle ore 20.00 di giovedì 24 ottobre, presso il Complesso di San Vittorino - vietnamita, star mondiale della chitarra, vincitrice di numerosi premi internazionali, concertista di livello unico: un evento davvero da non perdere.



Martedì 29 e mercoledì 30 ottobre 2019, presso il suggestivo Complesso del Teatro San Vittorino, si terrà il Primo Festival della Canzone Classica Napoletana: La Canzone Napoletana. Viaggio nella storia. Una due giorni interamente dedicata alla musica classica partenopea con narrazioni,canti e melodie, con celebri ospiti e specialisti qualificati, grazie al coordinamento del M. Luigi Ottaiano, docente di flauto presso l’Ateneo Sannita e titolare del Corso di Triennio di I Livello di “Canzone Classica Napoletana”.

Lunedì 23 dicembre 2019, alle ore 19.00, si terrà presso il Teatro S. Carlo di Napoli, per la prima volta, il Concerto dell’Orchestra del Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento dal titolo “Amore e…musica: un gesto d’amore per l’Unitalsi”. L’Orchestra sarà diretta dal M. Gianluca Podio, titolare di cattedra presso il Conservatorio sannita; al violoncello solista, il M. Gianluca Giganti, primo violoncello del Teatro S. Carlo nonché docente presso il Nicola Sala.

«Un team di docenti e studenti – ribadisce il Direttore Ilario – che ha lavorato con costanza e dedizione, evidenziando il felice connubio di una offerta formativa e di una progettualità artistica che si coordinano in maniera efficace. Sono davvero orgoglioso di aver condotto in porto questi tre significativi eventu: tutto ciò indubbiamente costituisce una validissima occasione di crescita professionale per i nostri allievi».

«Ancora una volta – fa eco il presidente Antonio Verga - il Conservatorio di musica di Benevento si configura come una fucina di attività di produzione, con il creativo coinvolgimento di studenti e docenti, e si proietta, in maniera propositiva e dinamica, sul territorio e sul panorama nazionale, segno tangibile ed inequivocabile di una forte responsabilità artistica e culturale».