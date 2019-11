Premio Iside: quest'anno il tema è "arte contro plastica" Presentato questa mattina

Presentata questa mattina nella Sala Consiliare della Provincia di Benevento la VII edizione del Premio Internazionale Iside in programma dal 9 al 17 novembre prossimi presso le Sale espositive della Rocca dei Rettori.

Il tema trattato quest’anno è “L’arte contro la plastica” ed ha come mascotte Cuga, un’opera d’arte di Nicola Pica, raffigurante una tartaruga “oversize” parzialmente ricoperta di plastica a simboleggiare appunto che la fauna marina è pesantemente attaccata dall’inquinamento della plastica abbandonata in mare che, peraltro, in un’area del Pacifico, a causa del gioco delle correnti, ha creato una vera e propria immensa isola di questo quasi indistruttibile materiale.

Contro il rischio concreto di estinzione di tartarughe, delfini, balene, etc., e contro i pericoli reali e concreti per lo stesso essere umano che, cibandosi di pesce, corre il rischio di immettere nello stomaco residui minuscoli, ma cancerogeni, di plastica, sono stati chiamati a pronunciarsi dai promotori del Premio Internazionale Iside ben 102 artisti provenienti italiani e stranieri con le loro 121 opere.

Il Presidente del Premio Iside, Maurizio Caso Panza, nell’illustrare il tema della lotta all’inquinamento della plastica, ha sottolineato come quest’anno si è voluto chiamare gli artisti ad illustrare con le loro creatività il modo di “Passare dal brutto al bello attraverso nuovi comportamenti e nuove visioni”.

Il Presidente della Provincia, Antonio Di Maria, che ha concesso il patrocinio morale all’evento, impossibilitato tuttavia ad essere presente alla Conferenza Stampa, ha fatto pervenire un messaggio di adesione e di condivisione delle finalità proposte dal Premio per la lotta alla plastica e per la salvaguardia del territorio e dell’ambiente.

Significativamente a portare il saluto del Comune capoluogo all’iniziativa era presente l’assessore all’ambiente Luigi De Nigris.

Anche le Scuole sono state coinvolte nelle iniziative collaterali del Premio con corsi di pittura e fotografia e laboratori d’arte cui parteciperanno gli studenti del “De La Salle” e dell'”Alberti”.

Una Sezione del Premio è riservata alle opere letterarie.