Alla Rocca Arte contro la plastica Inaugurata la settima edizione del Premio Iside

Sabato un folto pubblico di estimatori d’arte ha affollato tutte le sale della Rocca dei Rettori dove si è inaugurata la VII edizione dell’arte contro la plastica. Il Presidente del Premio Maurizio Caso Panza dopo un breve excursus sulle dinamiche del premio ha espresso la sua soddisfazione per la corale adesione ad una manifestazione oramai riconosciuta in ambito internazionale come di riferimento per l’arte contemporanea e che presenta tutte opere appositamente realizzate, il direttore critico prof. Maurizio Vitiello ha rappresentato il suo plauso perché è una mostra imperdibilità, proponendo che sia replicata in altri luoghi al fine di comprendere il grande messaggio che gli artisti esprimo sul tema della plastica, il direttore critico Nicola Pica ha esortato gli artisti a seguire le proprie passioni perché così di passaggio in passaggio i risultati diventano sempre più importanti, sempre più ambiziosi.

La manifestazione lo ricordiamo nasce sul tema , “l’arte contro la plastica” e gli artisti in gran numero 102, provenienti da ogni dove, hanno prodotto numerosissime opere ben 121 analizzano e reinterpretano i notri tempi alla luce delle grande difficoltà che ci troviamo a vivere, un pianeta così inquinato dalla plastica e capace di trasmetterci l’inquitudine di un

futuro compromesso si legge sostanzialmente nelle opere.

Tra le opere che formano la grande mostra poi è stata creata una grande installazione di bottiglie di plastica che copre ogni sale a rappresentare il danno dell’ambiente inquinato, installazione che segue il visitatore a trasmettergli il carico di ambiente in cui viviamo.