Mostra sull'antico Egitto prorogata dal 6 dicembre L'iniziativa rivolta alle scuole sannite

E' stata prorogata fino al 6 dicembre la mostra bibliografica “Mitologica – divinità e storie dell’antico Egitto”, presso la Sezione Ragazzi della Biblioteca Provinciale di Benevento. "Allestita a cura della Cooperativa Epsilon e promossa dalla Società Sannio Europa per conto della Provincia di Benevento - spiegano gli organizzatori - la mostra sull’Antico Egitto è stata visitata da un gran numero di scolaresche, al punto che non è stato possibile accettare tutte le richieste di prenotazione provenienti da molte scuole anche di fuori provincia. L’allestimento della mostra, che si occupa dei capisaldi culturali e religiosi dell’Antico Egitto e degli stessi risvolti nelle culture successive, compresa la nostra, è stato studiato da Epsilon per rivolgersi in particolare ai ragazzi ed utilizza nella pannellistica ricca di immagini e foto con un linguaggio facilmente accessibile: e proprio a ragione di tanto molti insegnanti e docenti hanno deciso di accompagnare i propri Allievi, nell’ambito di programmi di offerta formativa extracurriculare presso la Biblioteca Provinciale al Corso Garibaldi di Benevento. In considerazione delle numerose istanze di accesso ad una mostra, la cui visita è a titolo gratuito, il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha dato disposizioni per la proroga dell’evento di una settimana rispettando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13; i pomeriggi di martedì mercoledì e giovedì dalle 14.45 alle 17.45".