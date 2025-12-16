Giacomo Ricci, oggi visita a Bologna: venerdì si opera Sarà operato dal dottor Lo Presti per la ricostruzione del crociato anteriore

Giacomo Ricci è a Bologna. Nel pomeriggio di oggi è prevista una prima visita da parte dello staff del dottor Lo Presti, poi si deciderà come e quando intervenire chirirgicamente. La prima seduta operatoria dovrebbe essere in programma venerdì 19, e proprio quello dovrebbe essere il giorno dell'intervento per la ricostruzione del crociato anteriore lesionato nella sfida della settimana scorsa a Cava de' Tirreni.