La storia sannita raccontata dai giornali d'epoca La mostra promossa dalla Provincia di Benevento

E' un racconto tra storia e cultura dal sapore romantico, custoditi nelle pagine dei giornali dell'epoca. Nasce così la mostra emerografica “1880 – 1920. Il Sannio nei giornali d’epoca” che sarà inaugurata dal Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, con l’Amministratore Unico di Sannio Europa, Giuseppe Sauchella, lunedì 9 dicembre alle ore 11 presso la Biblioteca Provinciale “Antonio Mellusi” di Benevento. Realizzata con la cooperativa Epsilon, con la promozione di Sannio Europa per conto della Provincia di Benevento, la mostra propone nella sala dell’Emeroteca un excursus di testate giornalistiche locali. "Sono una ventina le Testate d’epoca prese in esame - spiegano gli organizzatori - presentate nelle loro peculiarità e messe a confronto secondo uno schema cronologico e descrittivo: già il numero in sé pare sufficiente a descrivere la vivacità dell’ambiente culturale e politico sannita negli anni post-unitari".

Il Visitatore, che sarà accompagnato dai curatori dell’evento che ne illustreranno i principali contenuti, sarà posto di fronte ad una selezione di quelle Testate e potrà seguire le diverse tappe grazie anche ad una esaustiva pannellistica didattica, ideata e realizzata da Epsilon. "Anche questa nuova tappa del viaggio nei Fondi della Biblioteca “Antonio Mellusi”, a cura della Epsilon - commenta Di Maria - è di straordinario interesse per il visitatore. Dopo l’accattivante e suggestivo percorso nel Mito dell’Antico Egitto, l’appuntamento del 9 dicembre prossimo consente di confrontarsi con i temi più rilevanti della società sannita in età contemporanea attraverso la visione, nemmeno tanto limitata, di quaranta anni di vita dei Giornali locali". Un percorso rivolto soprattutto alle scuole affinché la mostra possa rappresentare un "appuntamento irrinunciabile di arricchimento degli allievi, anche dei più piccoli".