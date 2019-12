Teatro Comunale, De Lucia: "Entro gennaio l'aggiudicazione" La senatrice del M5S: "Va avanti il progetto di recupero, salvo ricorsi aggiudicazione gara entro

“Va avanti il progetto di recupero del Teatro Vittorio Emanuele di Benevento”. Lo spiega la senatrice del Movimento Cinque Stelle, Danila De Lucia: “Proseguendo nell'interlocuzione ;interlocuzione istituzionale avviata nello scorso mese di agosto, il Provveditore alle Opere pubbliche della Campania, ing. Giuseppe D'Addato, mi ha comunicato che il progetto per il recupero funzionale del teatro Vittorio Emanuele di Benevento che gode di un finanziamento di un milione di euro già in essere, dopo aver ottenuto il parere favorevole, prosegue nei tempi di massima previsti.

Lo scorso 6 dicembre sono state inviate le lettere di invito a gara.

I termini di partecipazione scadranno il 7 gennaio 2020 mentre la prima seduta pubblica per l'aggiudicazione, ci sarà già il giorno dopo. Salvo ricorsi l'iter sarà completato entro il mese di gennaio.

Mi sembra un'ottima notizia, perché la piena fruibilità del Comunale consentirà di accrescere l'offerta culturale e turistica della città. Dunque nei giorni dell'Epifania davvero potrebbe arrivare un bel dono per Benevento”.