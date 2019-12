A Benevento sarà... Natale ai musei Il programma della Provincia di Benevento

Diffuso il Programma di “Natale ai musei” 2019 della Provincia di Benevento.

Il Presidente, Antonio Di Maria, con Giuseppe Sauchella, Amministratore Unico di Sannio Europa che promuove le iniziative individuate dall’Ente, ha approvato le diverse opportunità pensate per alcune delle “location” della rete museale della Provincia.

Innanzitutto, da segnalare che dal 20 al 23 dicembre 2019, soprattutto per la gioia dei più piccoli, tornerà a circolare il “Trenino dell’arte” per le strade del centro storico del capoluogo avendo come capolinea il Museo Arcos alla sommità del Corso Garibaldi (nello slargo del Palazzo del Governo). Gli orari del vagoncino sono: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Il solo 24 dicembre l’orario è dalle 10.00 alle 13.00. Il “Trenino dell’arte” tornerà il 5 e 6 gennaio 2020 sempre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.

Sabato 14 dicembre, alle ore 15.30, negli spazi del Bookshop del Museo Del Sannio, in piazza Giacomo Matteotti, accanto all’ingresso della Chiesa di Santa Sofia, è previsto: “Fiabe intorno all’albero”, laboratorio manuale per bambini da 5 a 12 anni seguito da letture animate di fiabe natalizie. Per prenotazioni telefonare al n. 331 5073873.

Sabato 21 dicembre, alle ore 20.30, presso il Museo Arcos, ci sarà nell’ambito di “Natale al… Museo”, è previsto il Concerto di Natale con il gruppo “Soul six” che si esibirà in “Sacro Profano”, un viaggio in musica tra contaminazioni di brani della tradizione e brani soul. Per prenotazioni telefonare al n. 0824 312465 oppure 345 7542984.

Domenica 22 dicembre, alle ore 16.30, si terrà nel Museo del Sannio in piazza Giacomo Matteotti il primo appuntamento di “Accordi ad arte”, che unisce al tradizionale racconto delle opere esposte un momento musicale tematico. Il primo appuntamento vedrà coinvolte le Sale del Cinquecento, Seicento e Settecento e la partecipazione del duo chitarristico “Rosarmonica”. Per prenotazioni telefonare al n. 331 5073873.

Lunedì 23 dicembre al Museo Arcos - Sezione Egizia, alle ore 10.00 si giocherà nel museo, immerso nell’atmosfera delle feste natalizie, con “La Tombola del Faraone”. I nostri piccoli faraoni si divertiranno con indovinelli, prove di abilità e tanti simpatici premi finali. Per prenotazioni telefonare al n. 0824 312465 oppure 345 7542984.

Domenica 29 dicembre, alle ore 16.30, è previsto il secondo appuntamento musicale Museo del Sannio: questa volta il focus è la sezione di arte contemporanea della Pinacoteca con la performance dei chitarristi Iannace e Giaccio. Per prenotazioni telefonare al n. 331 5073873.

Le attività “Fiabe intorno all’albero”, “Accordi ad arte” sono realizzate con la cooperativa Mediateur.