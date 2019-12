Sarò Franco, Di Mare presenta il suo libro a Benevento Venerdì 20 alle 18 al Nuovo Teatro Mulino Pacifico

Franco Di Mare, giornalista e vicedirettore di Rai 1, il 19 e 20 dicembre sarà a Benevento e provincia per presentare il suo ultimo libro “Sarò Franco”. Il noto giornalista ha condotto per vari anni Uno Mattina su Rai 1 e in ogni puntata ha realizzato un editoriale mattutino su temi di attualità in uno spazio dedicato: “Sarò Franco”.

Questi editoriali - riflessioni che provavano a capire cosa ci fosse dietro a una notizia o un evento per mostrare una contraddizione o per cercare una possibile lettura alternativa - sono ora raccolti in un libro edito da RAI Libri.

La presentazione del libro aperta al pubblico sarà realizzata venerdì 20 dicembre alle ore 18.00 presso il Nuovo Teatro Mulino Pacifico in via Appio Claudio. Introdurrà l’incontro l’imprenditore culturale beneventano e agente dell’autore Jean Pierre el Kozeh. Parleranno del libro con Franco Di Mare: il giornalista Giancristiano Desiderio, l’attore Michelangelo Fetto della Solot e l’autrice Isabella Pedicini. Franco Di Mare realizzerà anche una serie di incontri con le scuole.