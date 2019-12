Social Film Festival Artelesia, via bando sessione primaverile Trecentosessantasette le opere in competizione pervenute da ogni parte del mondo

Si è chiusa con grande successo la prima sessione del concorso internazionale del cinema sociale. 367 le opere in competizione (tra cortometraggi e lungometraggi), pervenute da ogni parte del mondo. L’elenco completo è visibile sul sito www.socialfilmfestivalartelesia.it. Si apre quindi la seconda sessione del concorso con le sezioni classiche, School and University, Divabili, Filmmaker e tematiche di grande attualità. Il bando e la scheda di iscrizione sono scaricabili dal sito del Festival. Tutte le opere pervenute al concorso saranno selezionate da una Giuria Giovani, da una Giuria Popolare, ed infine da una Giuria tecnica presieduta dal regista Alessandro Zizzo, e composta da Ivan Ruiz Flores (regista spagnolo), Gloria Radulescu (attrice), Luigi Parisi (regista), Natali Heydel (Filmaker e giornalista), Andrea Costantino (regista e produttore cinematografico), Francisco Martinez Rivas (Professore UCAM, Murcia) e Massimo Squillante (Professore DEMM Unisannio) entrambi Giurati d’onore. Per partecipare al concorso è indispensabile inviare all’indirizzo e-mail: sffaed12@gmail.com il seguente materiale: a) Scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte; b) Curriculum del regista, c) ulteriore materiale prodotto (locandina, foto di backstage etc.). La domanda di partecipazione con tutto il materiale richiesto dovrà pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2020.